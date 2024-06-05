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17:01, 5 июня 2024Наука и техника

Google пообещала не отнимать смартфоны у владельцев

Google заявила, что не будет изымать смартфоны с неоригинальным запчастями
Начало событий в новости Google получила право изымать смартфоны пользователей

Фото: Unsplash

Корпорация Google прокомментировала ситуацию с ремонтом фирменных смартфонов. Об этом сообщает издание Android Authority.

Ранее блогер Луи Россманн изучил правила Google и выяснил, что компания имеет право изъять ремонтируемый смартфон у его владельца, если девайс содержит неоригинальные запчасти. Пункт договора вызвал возмущение пользователей соцсетей. Представители Google связались с журналистами Android Authority и пообещали не отнимать телефоны у их владельцев.

Специалисты заявили, что если клиент сдал неисправный девайс в официальный сервисный центр, то компания сделает все возможное, чтобы починить его. Однако обслуживать смартфоны с деталями, изготовленными сторонними производителями, небезопасно.

В Google рассказали, что если в ремонтируемом гаджете будут найдены неоригинальные запчасти, которые тем или иным образом препятствуют ремонту, менеджер СЦ свяжется с клиентом. Далее сервисный центр либо вернет девайс владельцу, либо обсудит с ним дальнейшие действия по исправлению ситуации. В корпорации также отметили, что обновили правила своих сервисных центров.

В конце мая журналисты издания 404 Media выяснили, что компания Samsung закрепила за собой право изымать определенные детали смартфонов пользователей при ремонте. По словам авторов, это может случиться, если в телефоне обнаружат неоригинальные запчасти.

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      Андрей Ставицкий
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