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04:36, 5 июня 2024Мир

Решение ООН сочли легальным поводом для новых требований России к Германии

Министр Сербии Ненад Попович: резолюция ООН о геноциде откроет ящик Пандоры

Фото: David Brauchli / AP

Резолюция Генеральной Ассамблеи ООН о признании событий в Сребренице в 1995 году геноцидом, подготовленная Германией и Угандой, не останется без ответа со стороны истинных жертв геноцида, таких как Сербия и Россия. Об этом в интервью «Ленте.ру» рассказал министр нового правительства Сербии Ненад Попович.

По его мнению, резолюция, основанная на ложных обвинениях в адрес сербов, откроет ящик Пандоры, поскольку теперь будут подняты вопросы о реальных случаях геноцида, произошедших в прошлом.

«Прежде всего о геноцидах, совершенных Германией, которая является основным инициатором этого позорного текста, а также ее балканским союзником Хорватией, совершившей геноцид в отношении сербов во время Второй мировой войны, прежде всего в лагере Ясеновац, где они жестоко убили 700 тысяч человек, в основном сербов», — отметил политик.

При этом он добавил, что резолюция является легальным поводом для новых требований России к Германии относительно геноцида жителей Советского Союза во время Великой Отечественной войны.

Ранее президент Сербии Александр Вучич поблагодарил Россию, Китай и другие страны за отказ поддержать резолюцию по геноциду в Сребренице в 1995 году. Он также выразил благодарность ОАЭ, государствам Азии, Африки, Океании и Латинской Америки, воздержавшимся или проголосовавшим против нее.

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      Дмитрий Попов
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