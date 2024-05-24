Вучич поблагодарил Россию за позицию по резолюции о Сребренице. Какие еще страны поддержали Сербию?

Вучич: Сербия не забудет голосование России против резолюции о Сребренице

Президент Сербии Александр Вучич выразил благодарность России, Китаю и другим странам, которые не проголосовали за резолюцию Генеральной Ассамблеи (ГА) ООН по геноциду в Сребренице в 1995 году.

Политик также перечислил Объединенные Арабские Эмираты, государства Азии, Африки, Океании и Латинской Америки, воздержавшиеся или проголосовавшие против резолюции. Вучич поблагодарил их за позицию.

23 мая Генеральная Ассамблея ООН после проведенного голосования приняла резолюцию о геноциде в Сребренице за авторством ФРГ и Руанды. В документе отмечается, что Генассамблея провозглашает 11 июля Международным днем размышления и памяти о геноциде 1995 года в Сребренице и призывает ее членов «сохранять установленные факты об инциденте, в том числе действуя через свои системы образования». Также в документе говорится об «осуждении любых попыток отрицания геноцида в Сребренице как исторического события».

За документ проголосовали 84 страны, 68 воздержались. Против резолюции выступили Россия, Китай, Сербия, Сирия, Куба, КНДР, Демократическая Республика Конго (ДРК), Мали, Никарагуа, Науру, Эритрея, Венгрия.

Россия раскритиковала принятую резолюцию о Сребренице

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что Москва видит в принятой Генеральной Ассамблеей ООН резолюции о «геноциде в Сребренице» угрозу миру.

Небензя считает, что инициаторы принятия резолюции подталкивают Боснию и Герцеговину к конфронтации. Он добавил, что данный документ угрожает безопасности БиГ в частности и региону в целом.

Проект резолюции ГА ООН по Сребренице — однобокий, политически заряженный и не имеет ничего общего с заявленной целью увековечения памяти о жертвах трагедии 1995 года, с целью достичь национального примирения, как это заявлено Василий Небензя Постоянный представитель России при ООН

Небензя также заявил, что у Германии нет морального права упоминать где-либо термин «геноцид», кроме контекста своих собственных преступлений.

Президент РС задумал разделить Боснию и Герцеговину из-за резолюции ООН

Глава Республики Сербской (РС) Милорад Додик заявил о намерении предложить соглашение о мирном разграничении Боснии и Герцеговины из-за резолюции о геноциде в Сребренице на Генеральной ассамблее ООН.

Предложим сначала разъяснить политические полномочия в связи с частями страны, сохранив при этом нынешнюю модель функционирования хозяйства, и в течение нескольких лет приспособить его к модели мирного разграничения. Сербский народ больше не может жить в такой Боснии и Герцеговине Милорад Додик Глава Республики Сербской

По его словам, босняки проталкиванием резолюции о Сребренице противоправно унизили сербов. Додик также подчеркнул, что резолюция ООН лишь усложнит отношения внутри Боснии и Герцеговины до степени ее полной дисфункции.