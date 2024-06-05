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01:45, 5 июня 2024Мир

Россия и две страны поддержали восстановление ядерной сделки

Россия, Иран и Китай поддержали восстановление ядерной сделки

Фото: Svetlana Vozmilova / Global Look Press

Россия, Иран и Китай поддержали восстановление ядерной сделки несмотря на выход США из соглашения. Об этом говорится в совместном заявлении, вышедшим в рамках шестого заседания Совета управляющих Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), передает РИА Новости.

«Наша поддержка ядерной сделки не изменилась с 2018 года, когда США незаконно и в одностороннем порядке вышли из этого соглашения, а наложение односторонних незаконных санкций и реализация политики максимального давления на Иран стали переломным моментом для этого соглашения», — говорится в заявлении.

Авторы напомнили, что прикладывают все усилия для восстановления ядерной сделки и сожалеют, что страны-члены соглашения выбрали иной путь.

Ранее глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан заявил, что СВПД (Совместный всеобъемлющий план действий) постепенно утрачивает свою актуальность. «Что касается СВПД, то, поскольку наши красные линии по определенным позициям не были приняты другой стороной, сегодня мы не находимся на пути к подписанию соглашения по СВПД», — сказал министр.

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      Евгений Силаев
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