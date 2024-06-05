Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
16:26, 5 июня 2024Из жизни

Россиянам дали советы по преодолению страха грозы у собак

Биолог Татаренко: чтобы помочь собаке преодолеть страх грозы, нужно ее отвлечь

Фото: Aleksey Boyko / Shutterstock / Fotodom

Преподаватель кафедры методики преподавания факультета естественных наук Государственного университета просвещения Марина Татаренко рассказала россиянам, как помочь их питомцам, которые испытывают страх из-за грозы. Советами специалист поделилась в беседе с «Известиями».

По ее словам, если собака боится грозы, то ни в коем случае нельзя акцентировать на этом внимание. Она отметила, что гладить, успокаивать и брать на руки животное — это неправильное поведение. «По факту животное воспринимает это как вид поощрения своему поведению — как здорово, хозяин все бросил, схватил меня и нянчит», — пояснила она. Кроме того, добавила Татаренко, нельзя ругать и кричать на животное, из-за этого собака подвергнется еще большему стрессу.

Специалист сказала, что лучшей тактикой будет не обращать на это внимание или попробовать отвлечь собаку. К примеру, можно переключить ее внимание на несложные и привычные команды вроде «лежать», «стоять» и «место». «Когда собака видит, что хозяин занят делом, что ему не до ее страхов, она, как правило, относится к этому уважительно», — подчеркнула биолог.

Татаренко добавила, если владелец самостоятельно не в силах справиться с паникой собаки, то стоит обратиться за помощью к дрессировщику. Он в свою очередь поможет убрать или скорректировать поведение питомца. Она также предостерегла от использования успокоительных средств. Их, обратила внимание биолог, в исключительных случаях должен назначать ветеринар, подобрав правильную дозировку.

Ранее ветеринарный врач сервиса «Лапка» Анна Воропаева назвала лакомства со стола, которые вредны для собак. В частности, домашним питомцам нельзя давать виноград и изюм, так как они могут привести к развитию почечной недостаточности.

Что думаешь? Оцени!
      Варвара Кошечкина
      Обсудить
      Последние новости

      Названа цель полетов разведывательных дронов США вдоль Крыма

      Украина атаковала дронами и артиллерией несколько российских населенных пунктов

      Панин назвал условие возвращения в Россию

      Гастроэнтеролог поставил точку в споре о пользе супов

      Застрявший в стене мемный кот неожиданно обрел новых хозяев

      На Западе заявили о подходящем времени для начала переговоров по Украине

      В США предрекли уничтожение американских аэродромов в случае атаки на Россию

      Россиянам дали советы по преодолению страха грозы у собак

      В Госдуме высказались об уничтожении дронов НАТО

      Министр обороны Германии призвал немцев готовиться к войне

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше