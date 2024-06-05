Россиянам дали советы по преодолению страха грозы у собак

Преподаватель кафедры методики преподавания факультета естественных наук Государственного университета просвещения Марина Татаренко рассказала россиянам, как помочь их питомцам, которые испытывают страх из-за грозы. Советами специалист поделилась в беседе с «Известиями».
По ее словам, если собака боится грозы, то ни в коем случае нельзя акцентировать на этом внимание. Она отметила, что гладить, успокаивать и брать на руки животное — это неправильное поведение. «По факту животное воспринимает это как вид поощрения своему поведению — как здорово, хозяин все бросил, схватил меня и нянчит», — пояснила она. Кроме того, добавила Татаренко, нельзя ругать и кричать на животное, из-за этого собака подвергнется еще большему стрессу.
Специалист сказала, что лучшей тактикой будет не обращать на это внимание или попробовать отвлечь собаку. К примеру, можно переключить ее внимание на несложные и привычные команды вроде «лежать», «стоять» и «место». «Когда собака видит, что хозяин занят делом, что ему не до ее страхов, она, как правило, относится к этому уважительно», — подчеркнула биолог.
Татаренко добавила, если владелец самостоятельно не в силах справиться с паникой собаки, то стоит обратиться за помощью к дрессировщику. Он в свою очередь поможет убрать или скорректировать поведение питомца. Она также предостерегла от использования успокоительных средств. Их, обратила внимание биолог, в исключительных случаях должен назначать ветеринар, подобрав правильную дозировку.
Ранее ветеринарный врач сервиса «Лапка» Анна Воропаева назвала лакомства со стола, которые вредны для собак. В частности, домашним питомцам нельзя давать виноград и изюм, так как они могут привести к развитию почечной недостаточности.