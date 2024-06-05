Россиянам дали советы по преодолению страха грозы у собак

Биолог Татаренко: чтобы помочь собаке преодолеть страх грозы, нужно ее отвлечь

Преподаватель кафедры методики преподавания факультета естественных наук Государственного университета просвещения Марина Татаренко рассказала россиянам, как помочь их питомцам, которые испытывают страх из-за грозы. Советами специалист поделилась в беседе с «Известиями».

По ее словам, если собака боится грозы, то ни в коем случае нельзя акцентировать на этом внимание. Она отметила, что гладить, успокаивать и брать на руки животное — это неправильное поведение. «По факту животное воспринимает это как вид поощрения своему поведению — как здорово, хозяин все бросил, схватил меня и нянчит», — пояснила она. Кроме того, добавила Татаренко, нельзя ругать и кричать на животное, из-за этого собака подвергнется еще большему стрессу.

Специалист сказала, что лучшей тактикой будет не обращать на это внимание или попробовать отвлечь собаку. К примеру, можно переключить ее внимание на несложные и привычные команды вроде «лежать», «стоять» и «место». «Когда собака видит, что хозяин занят делом, что ему не до ее страхов, она, как правило, относится к этому уважительно», — подчеркнула биолог.

Татаренко добавила, если владелец самостоятельно не в силах справиться с паникой собаки, то стоит обратиться за помощью к дрессировщику. Он в свою очередь поможет убрать или скорректировать поведение питомца. Она также предостерегла от использования успокоительных средств. Их, обратила внимание биолог, в исключительных случаях должен назначать ветеринар, подобрав правильную дозировку.

Ранее ветеринарный врач сервиса «Лапка» Анна Воропаева назвала лакомства со стола, которые вредны для собак. В частности, домашним питомцам нельзя давать виноград и изюм, так как они могут привести к развитию почечной недостаточности.