Россияне назвали приемлемую для аренды загородного дома сумму

56 процентов россиян готовы арендовать летом дом за 20 тысяч рублей в месяц

Более половины россиян готовы арендовать загородный дом на лето за 20 тысяч рублей в месяц. Приемлемую сумму они назвали в опросе, проведенном финтех-компанией «ЮMoney» и онлайн-сервисом бронирования жилья «Суточно.ру», сообщает РИА Новости.

Согласно результатам исследования, 56 процентов респондентов, желающих снять дом, готовы платить за него не больше 20 тысяч рублей в месяц. Тратить на аренду от 20 до 30 тысяч рублей согласны 12 процентов россиян, от 30 до 50 тысяч — еще 10 процентов. Сумму от 50 до 70 тысяч не выбрал никто. Отдавать от 70 до 100 тысяч готовы семь процентов опрошенных, а свыше 100 тысяч — лишь шесть процентов. Оставшиеся девять процентов согласны снимать загородный дом «только за символическую цену или бесплатно».

По словам гендиректора сервиса «Суточно.ру» Юрия Кузнецова, по сравнению с прошлым годом число бронирований загородных домов в летний период увеличилось примерно на 40 процентов. «Популярнее всего небольшие, для двух-четырех человек, домики с красивым видом. Также все востребованнее становятся глэмпинги», — поделился информацией он.

Летом наибольшим спросом у россиян пользуются загородные дома в Краснодарском крае, Карелии и Дагестане. Средняя стоимость аренды по стране, как удалось выяснить, относительно аналогичного периода 2023 года выросла на 14 процентов, до 7,1 тысячи рублей за сутки. В среднем люди снимают дома на пять суток. В Подмосковье этот показатель, напротив, снизился на один процент, до 12,4 тысячи рублей за сутки. Как правило, арендаторы снимают дома в регионе на трое суток — это на сутки больше, чем в предыдущем году.

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