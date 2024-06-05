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19:39, 5 июня 2024Силовые структуры

Россиянин из мести поджег машину бывшей девушки друга и загорелся сам

В Красноярском крае задержали жителя за поджог машины бывшей девушки друга

Фото: Кристина Кормилицына / Коммерсантъ

В городе Ачинск Красноярского края задержали 29-летнего жителя, который поджег машину бывшей девушки друга. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении МВД России.

О поджоге машины Toyota RAV4 в полицию сообщила ее хозяйка. Она рассказала, что пересмотрела камеры видеонаблюдения и увидела, как неизвестный поджигает ее автомобиль, стоявший на парковке около дома.

Полицейские установили личность поджигателя, им оказался ранее судимый горожанин. В содеянном он признался и пояснил, что хотел помочь своему другу — бывшему сожителю потерпевшей. Мужчина разбил боковое стекло машины, облил салон бензином и поджег его, после чего скрылся. При этом у самого поджигателя загорелась одежда.

Возбуждено уголовное дело по статье об умышленном уничтожении или повреждении имущества. Ущерб оценивается в три миллиона рублей.

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      Илона Палей
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