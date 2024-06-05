Россиянин попытался сбежать из страны по фальшивому паспорту и попал на видео

Россиянин попытался попасть в Грузию через Белоруссию по поддельному паспорту

В Белоруссии поймали россиянина, который попытался попасть в другую страну по фальшивому паспорту. Нарушитель попал на видео, которым делится пограничный комитет республики.

Мужчину задержали ночью 2 июня в аэропорту Минска. Во время обыска, помимо поддельного при нем нашли действительный российский паспорт. По словам задержанного, на родине на него заведено уголовное дело. Он хотел уклониться от следствия, поэтому купил документы и попытался сбежать в Грузию через Белоруссию.

Злоумышленника на время разбирательства поместили в изолятор. Уточняется, что правоохранители уже возбудили административное дело о попытке незаконно пересечь границу. «Нарушителям за использование поддельных документов грозит уголовная ответственность — до двух лет ограничения свободы», — добавили белорусские пограничники.

Ранее другой россиянин попался в Минске при попытке вывезти дочь в Египет по поддельным документам. Мужчина объяснил, что был в процессе развода с супругой и действительные документы ребенка находились у нее.

