Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
20:09, 5 июня 2024Наука и техника

Обнаружено опасное клеточное замыкание

Science Signaling: обнаружено связанное с раком клеточное замыкание

Фото: Stock-Asso / Shutterstock / Fotodom

Ученые Калифорнийского университета в Сан-Диего обнаружили, что внутри клеток может произойти опасное «короткое замыкание», способное вызвать различные заболевания. Результаты исследования опубликованы в журнале Science Signaling.

Биологи выявили биохимический механизм, который может прервать цепочку важных клеточных реакций. Этот триггер выражается перекрестными помехами между двумя клеточными путями — один задействует белки, называемые факторами роста, и их рецепторы, а другой связан с клеточными рецепторами G-белка (G-белок-связанными рецепторами, GPCR).

GPCR являются важными мишенями для многих лекарств, поскольку связаны со многими заболеваниями, включая гормональные расстройства, вирусные инфекции, сердечно-сосудистые заболевания и рак. Факторы роста представляют собой различные соединения, влияющие на рост и размножение клеток.

GPCR действуют через внутриклеточные молекулярные переключатели (G-белки), однако считалось, что рецепторы факторов роста обходят эти переключатели. Оказалось, что между двумя путями происходит конфликт из-за присоединения фосфатной группы в процессе фосфорилирования к молекуле G-белка, которое происходит при стимуляции факторов роста. Это объясняет, как сторонний путь может перехватывать G-белки и парализовать дальнейшую передачу сигналов по второму пути.

Картирование фосфорилирования показало, что за «короткое замыкание» отвечает одна единственная аминокислота — тирозин, расположенная в положении 320 внутри G-белка и находящаяся на той стороне, что контактирует с клеточными рецепторами.

Результаты исследования представляют значение для разработки новых методов борьбы с заболеваниями, для которых до сих пор не существует хорошей медикаментозной терапии, в том числе рака, хронического воспаления и фиброза.

Что думаешь? Оцени!
      Александр Еникеев
      Обсудить
      Последние новости

      МИД Франции пригрозил российскому посольству в Париже

      Появились кадры уничтожения танка ВСУ с помощью «Ланцета»

      Путин заявил о возможности работы с любым президентом США

      Путин высказался об отношениях США и Украины

      ИИ оказались нечеловечески иррациональны

      Право Эрдогана увольнять руководителей ЦБ Турции поставили под сомнение

      София Вергара рассказала о смущавшем ее недостатке тела на съемках

      Путин назвал условия решения вопросов с европейскими лидерами

      Путин назвал нелепыми обвинения в адрес Трампа

      После Путина к Лахта-центру пришел лось

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента бизнеса деактивирована.
      Добро пожаловать в мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше