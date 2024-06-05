«Тинькофф» сменил название

«Тинькофф» с 5 июня сменил название на «Т-Банк»

Группа «Тинькофф», в состав которой помимо банка входят страховая компания, брокер, мобильный оператор и lifestyle-сервисы, сменила название на Т-Банк. Об этом сообщается на сайте группы.

Как пояснил председатель правления банка Станислав Близнюк, за последнее время клиенты стали ассоциировать бренд с «Т» и щитом. По этой причине в группе решили превратить эту букву в «универсальный визуальный атрибут наших продуктов и сервисов», заявил он.

С 5 июня 2024 года во всех онлайн-каналах и рекламе будут использоваться название «Т-Банк» и новый логотип в виде желтого щита с буквой «Т» посередине. Как уточнил Близнюк, полноценный ребрендинг займет несколько месяцев — за этот период все вывески будут обновлены, а банкоматы перекрашены, резюмировал топ-менеджер. Стоимость всего ребрендинга глава группы оценил менее чем в миллиард рублей. Самой значительной статьей расходов станет перекрашивание банкоматов, заключил он.

Близнюк связал ребрендинг в том числе с переездом материнской структуры TCS Holding с Кипра на остров Русский (с февраля — МКПАО «ТКС холдинг»). О смене головной компании юрисдикции Кипра на Российскую Федерацию стало известно в конце февраля 2024 года. Работая в специальном административном районе (САР), компания обязана будет осуществить инвестиции в размере не менее 50 миллионов рублей.