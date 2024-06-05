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12:59, 5 июня 2024Наука и техника

Проведены наблюдения за скалистой суперземлей

arXiv: скалистая суперземля TOI-1685 b в три раза массивнее Земли

Изображение: NASA / Reuters

Международная группа астрономов провела дополнительные наблюдения за экзопланетой TOI-1685 b, которая является скалистой суперземлей. Результаты исследования опубликованы на сервере препринтов arXiv.

TOI-1685 b представляет собой скалистую суперземлю (планеты с массой между Землей и Нептуном) с плотностью, близкой к земной. Она вращается вокруг звезды спектрального класса M (красный карлик) на расстоянии около 122,5 светового года от Солнца.

Для наблюдений был использован спутник TESS и различные наземные обсерватории, чтобы уточнить характеристики TOI-1685 b. Предыдущие исследования показали, что TOI-1685 b представляет собой водный мир, который примерно на 70 процентов больше Земли, в то время как другие ученые предполагают, что это каменистая планета с радиусом около 1,46 земного радиуса лишена какого-либо существенного количества воды.

Новые данные показали, что радиус TOI-1685 b составляет примерно 1,47 радиуса Земли, а масса в три раза больше массы Земли. Это дает плотность около 5,3 грамма на кубический сантиметр, что лишь на четыре процента меньше плотности Земли.

Сходство плотности с Землей предполагает, что TOI-1685 b также является скалистой планетой с минимальным содержанием водорода и гелия в атмосфере. Равновесная температура планеты высока и составляет около 1062 кельвинов, что исключает возможность того, что она является водным миром.

Александр Еникеев
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