Участников «Саранской группировки» и их сообщников осудили

В Брянске суд вынес приговор участникам банды «Саранские»

В Брянском областном суде присяжные вынесли обвинительный вердикт участникам «Саранской группировки» и их сообщникам. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции региона.

Суд вынес приговор шестерым подсудимым — Николаю Дементьеву, Баширу Хашакиеву, Артему Галкину, Николаю Пикашову, Евгению Степанову и Алесе Сергиенко.

Галкина, Степанова и Сергиенко признали виновными по статье 159 («Мошенничество») УК РФ. Галкин проведет в колонии-поселении три года. Учитывая срок содержания под стражей, мужчина освобожден от наказания в связи с его отбытием. Степанов и Сергиенко приговорили к условным срокам со штрафами в 100 тысяч рублей.

Хашакиева признали виновным по статье 163 («Вымогательство») УК РФ. Ему назначено наказание в виде семи лет колонии строгого режима со штрафом в 400 тысяч рублей.

Дементьев признан виновным по четырем статьям, среди которых 209 («Бандитизм») и 30, 159 («Покушение на мошенничество») УК РФ. Его приговорили к семи годам колонии строгого режима. Пикашов оправдан.

Организованная преступная группировка (ОПГ) «Саранские» существовала с 1993 года, в ней было 19 участников. Они совершали расправы, вымогательства, похищали людей и угоняли машины в Московском регионе. В 2000 году банда перебралась в Брянск, чтобы совершать расправы по найму.

В ноябре 2023 года в Брянске задержали 51-летнего полковника полиции в отставке. Его заподозрили в крышевании банды «Саранские».