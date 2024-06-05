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14:43, 5 июня 2024Бывший СССР

В Грузии прокомментировали слушания в Конгрессе США по закону об иноагентах

Спикер парламента Грузии прокомментировал слушания в США по закону об иноагентах

Фото: Irakli Gedenidze / Reuters

Спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили прокомментировал слушания в Конгрессе США по грузинскому закону об иноагентах с участием оппозиционных политиков, его слова приводит Telegram-канал «Sputnik Ближнее Зарубежье».

«К сожалению, мы увидели в Конгрессе поток антигрузинских заявлений. Печально, когда мы видим, как граждане Грузии пытаются унизить свою родину в чужой стране», — заявил Папуашвили.

Отмечается, что на слушаниях присутствовали бывший посол США в Грузии Уильям Кортни, бывший глава миссии Грузии в ЕС Наталья Сабанадзе и представитель неправительственной органиации «Открытое общество – Грузия» Вано Чхиквадзе.

Ранее премьер-министр республики Ираклий Кобахидзе заявил, что принятие закона об иностранных агентах в Грузии поможет предотвратить революцию и беспорядки в стране. Кобахидзе заявил об отсутствии аргументов против принятия закона у его оппонентов. Политик добавил, что предлагал публичное обсуждение инициативы, но никто не откликнулся на предложение.

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      Валентин Карант
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