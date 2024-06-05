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05:31, 5 июня 2024Мир

В МИД заявили о потере Арменией интереса к контактам с Россией

Галузин: Армения перестала проявлять заинтересованность в контактах с Россией

Фото: Konstantin Kokoshkin / Global Look Press

Армения перестала проявлять заинтересованность в контактах с Россией по линии МИД и Минобороны, что является результатом давления Запада. Об этом в интервью ТАСС заявил замглавы МИД РФ Михаил Галузин.

По его словам, с ноября 2023 года не проходило встреч министров иностранных дел, Ереван не проявил заинтересованности к предложению Москвы разработать и заключить очередной план межмидовских консультаций. Кроме того, не по вине российской стороны заметно снизились динамика контактов по линии оборонных ведомств, а также военно-техническое сотрудничество.

«Видим в этом результат давления западников, которые пытаются вынудить Ереван минимизировать связи с нашей страной», — заявил Галузин о причине потери интереса Армении к контактам.

Тем не менее, Москва рассчитывает, что публично озвученный настрой властей республики работать над устранением проблемных моментов приобретет практическое воплощение. Россия к этому готова. В то же время дипломат указал, что двусторонние контакты Москвы и Еревана не прерываются.

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      Марина Совина
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