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17:23, 5 июня 2024Силовые структуры

В Москве осудили покалечившую младенца врача-акушера

Суд в Москве освободил от наказания акушера, покалечившую младенца 5 лет назад
СюжетДиверсии в России

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Симоновский районный суд Москвы приговорил к двум годам ограничения свободы, а затем освободил от наказания в связи с истечением сроков давности бывшего столичного акушера Елену Вербицкую, покалечившую младенца пять лет назад. Об этом «Ленте.ру» сообщили в суде.

Врача Государственного бюджетного учреждения имени С.С. Юдина признали виновной по части 2 статьи 118 («Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей») Уголовного кодекса РФ. Ей назначили наказание в виде двух лет ограничения свободы и лишения права заниматься врачебной деятельностью на год, а затем освободили от отбывания назначенного наказания в связи с истечением сроков давности.

Кроме того, женщина будет обязана выплатить более двух миллионов рублей потерпевшей стороне. Как уточняет РИА Новости, потерпевшими по делу были признаны родители новорожденного мальчика, получившего серьезные травмы во время родов. Сообщается, что эти травмы повлекли за собой инвалидность ребенка и невозможность его нормального развития.

Ранее Второй Западный окружной военный суд в Москве вынес приговор в отношении кураторов, которые путем шантажа принуждали несовершеннолетних к совершению диверсий на железной дороге. Уточняется, что уголовное дело такого рода было рассмотрено в России впервые.

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