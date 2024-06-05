В одном из самых отдаленных районов России запустили мониторинг мерзлоты

В Чукотском море запустили систему мониторинга состояния многолетней мерзлоты

Исследователи Арктического и антарктического научно-исследовательского института (ААНИИ) запустили систему мониторинга состояния вечной мерзлоты в одном из самых отдаленных районов России. Об этом сообщается на сайте ААНИИ.

Речь идет об острове Врангеля в Чукотском море. Скважина обустроена рядом с метеорологической станцией Чукотского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (УГМС). Подобное расположение позволяет отслеживать изменения в мерзлоте в связке с климатическими колебаниями, что позволит закрыть пробелы в данных о таянии многолетних пород.

«В высокоширотной Арктике рост среднегодовой температуры воздуха примерно в 3 раза превышает темпы потепления в целом на планете, поэтому климатические изменения в этом регионе происходят наиболее активными темпами и требуют к себе повышенного внимания», — пояснил директор ААНИИ Александр Макаров.

Ранее заведующий лабораторией функциональной геномики и протеомики микроорганизмов Института экспериментальной медицины Артемий Гончаров предупредил россиян о возбудителях инфекций из вечной мерзлоты. По словам Гончарова, таяние льдов может высвободить древние патогены, которые могут быть опасны для человека.