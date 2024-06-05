69-я параллель
ВсеСобытияЛюдиЯвленияДостиженияЭкологияТуризмИстория
15:56, 5 июня 202469-я параллель

В одном из самых отдаленных районов России запустили мониторинг мерзлоты

В Чукотском море запустили систему мониторинга состояния многолетней мерзлоты
СюжетПотепление в Арктике

Фото: NASA

Исследователи Арктического и антарктического научно-исследовательского института (ААНИИ) запустили систему мониторинга состояния вечной мерзлоты в одном из самых отдаленных районов России. Об этом сообщается на сайте ААНИИ.

Речь идет об острове Врангеля в Чукотском море. Скважина обустроена рядом с метеорологической станцией Чукотского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (УГМС). Подобное расположение позволяет отслеживать изменения в мерзлоте в связке с климатическими колебаниями, что позволит закрыть пробелы в данных о таянии многолетних пород.

«В высокоширотной Арктике рост среднегодовой температуры воздуха примерно в 3 раза превышает темпы потепления в целом на планете, поэтому климатические изменения в этом регионе происходят наиболее активными темпами и требуют к себе повышенного внимания», — пояснил директор ААНИИ Александр Макаров.

Ранее заведующий лабораторией функциональной геномики и протеомики микроорганизмов Института экспериментальной медицины Артемий Гончаров предупредил россиян о возбудителях инфекций из вечной мерзлоты. По словам Гончарова, таяние льдов может высвободить древние патогены, которые могут быть опасны для человека.

Что думаешь? Оцени!
      Никита Абрамов
      Обсудить
      Последние новости

      Названа цель полетов разведывательных дронов США вдоль Крыма

      Во Франции назвали позором отказ приглашать Россию на юбилей высадки в Нормандии

      Племя индейцев впервые получило доступ в интернет и подсело на порно

      Депутат предложил расправиться с россиянами за нежелание любить чиновников

      Литва потратит более 200 миллионов евро на гражданскую оборону

      Лерчек поддержала находящуюся в СИЗО Блиновскую

      В Швейцарии назвали бесполезным приглашение России на конференцию по Украине

      На ПМЭФ представили футболки с цитатами Путина

      Стали известны сроки восстановления Джоковича

      «Что-то среднее между Granta и Vesta». «АвтоВАЗ» представил свою новую модель — Lada Iskra. Сколько она будет стоить?

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше