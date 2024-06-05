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13:03, 5 июня 2024Мир

В России отреагировали на озвученное Киевом предложение для Китая

Депутат Журова усомнилась в посещении Китаем саммита по Украине в Швейцарии

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова отреагировала на приглашение Китая на швейцарский саммит по «формуле мира» Украины. В беседе с «Лентой.ру» депутат усомнилась в посещении представителями КНР мероприятия.

Ранее МИД Украины пригласил представителей Китая принять участие в швейцарском саммите по «формуле мира» президента республики Владимира Зеленского.

«Китай говорит, что бессмысленно проводить переговоры без России, и высказал это всем. (...) Это никакое не мирное урегулирование, о чем Китай и заявлял организаторам и инициаторам этого мероприятия. Китай достаточно влиятельная страна в политики и в экономики, понятно, что его мнение важно. Убедить Китай точно будет невозможно, и их позиция правильная», — сказала Журова.

Поедет ли Китай туда — сомневаюсь. Это должен быть обоюдный сценарий и России, и Украины, а иначе это не решение

Светлана Журовапервый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам

В конце мая Бразилия и Китай предложили провести конференцию по Украине, которая устроит и Москву, и Киев. Пекин в свою очередь также отказался от участия в конференции по Украине в Швейцарии, объяснив это несоответствием требованиям Китая о равном положении России и Украины на переговорах.

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Саммит по урегулированию украинского конфликта без участия России состоится 15 и 16 июня на курорте Бюргеншток. На встречу приглашены делегации более 160 стран. Целью мероприятия Швейцария назвала стимулирование будущего мирного процесса.

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      Кирилл Садовский
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