Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
17:54, 5 июня 2024Экономика

В России решили оценить опасность энергетиков

Роскачество опровергло миф о наличии хлора в продуктах питания

Фото: Antonio Guillem / Shutterstock / Fotodom

В России проверят качество таких продуктов питания, как мед, энергетики, тушки бройлеров и другие. Об этом заявил глава Роскачества Максим Протасов на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), его цитирует «Пятый канал».

Он отметил, что россияне порой до сих пор верят неподтвержденной информации. Например, что при производстве продуктов используется хлор. Комментируя этот предрассудок, Протасов заверил, что это точно миф — «никакого хлора в России нет».

Что касается энергетиков, столь популярных у молодежи, то он пообещал очень серьезные исследования, чтобы оценить опасность этих напитков и выяснить, как они влияют на сердечно-сосудистую систему и насколько их маркировка соответствует действительности.

Ранее депутат Госдумы Нина Останина заявила, что в России уже летом 2024 года могут принять закон о запрете продажи энергетиков детям. Если это произойдет, то продавцы получат право требовать у покупателей паспорт для того, чтобы проверить их возраст.

В свою очередь, преподаватель медицинского факультета Государственного университета просвещения, хирург Александр Умнов заявил, что популярные энергетические напитки могут быть опасны для жизни. В ряде государств уже имели место летальные исходы из-за спровоцированной энергетиками аритмии, инфаркта, инсульта. А при ежедневном употреблении энергетиков может возникнуть привыкание, чреватое патологической зависимостью.

Что думаешь? Оцени!
      Кирилл Луцюк
      Обсудить
      Последние новости

      Близкие Кадырова заняли более 30 должностей в госструктурах. Кто они и где работают?

      Российская журналистка появилась на ПМЭФ в наряде за десятки тысяч рублей

      Россиянин отказался от услуг таксиста в аэропорту Москвы и получил удар в пах

      Стала известна новая дата боя между Биволом и Бетербиевым

      Россиянка два месяца не могла есть из-за редкой болезни

      Еще над одним российским регионом сбит украинский беспилотник

      В российском городе стоявшие на балконе бутылки спровоцировали пожар

      В России решили оценить опасность энергетиков

      Сноуден заявил о желании государств и корпораций взять ИИ под контроль

      Зеленский прибыл в Катар

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше