В России решили оценить опасность энергетиков

Роскачество опровергло миф о наличии хлора в продуктах питания

В России проверят качество таких продуктов питания, как мед, энергетики, тушки бройлеров и другие. Об этом заявил глава Роскачества Максим Протасов на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), его цитирует «Пятый канал».

Он отметил, что россияне порой до сих пор верят неподтвержденной информации. Например, что при производстве продуктов используется хлор. Комментируя этот предрассудок, Протасов заверил, что это точно миф — «никакого хлора в России нет».

Что касается энергетиков, столь популярных у молодежи, то он пообещал очень серьезные исследования, чтобы оценить опасность этих напитков и выяснить, как они влияют на сердечно-сосудистую систему и насколько их маркировка соответствует действительности.

Ранее депутат Госдумы Нина Останина заявила, что в России уже летом 2024 года могут принять закон о запрете продажи энергетиков детям. Если это произойдет, то продавцы получат право требовать у покупателей паспорт для того, чтобы проверить их возраст.

В свою очередь, преподаватель медицинского факультета Государственного университета просвещения, хирург Александр Умнов заявил, что популярные энергетические напитки могут быть опасны для жизни. В ряде государств уже имели место летальные исходы из-за спровоцированной энергетиками аритмии, инфаркта, инсульта. А при ежедневном употреблении энергетиков может возникнуть привыкание, чреватое патологической зависимостью.