В российском регионе захотели снести памятник героям войны

В Волгоградской области захотели снести памятник героям Сталинградской битвы

В Волгоградской области захотели снести памятник героям Сталинградской битвы. Внимание на ситуацию в российском регионе обратило издание «Волгоград Онлайн».

Речь идет о монументе павшим в 1942 году в военных госпиталях солдатам и офицерам, расположенном возле хутора Клетско-Почтовский. Он представляет собой братскую могилу с пятиметровой скульптурой воина с опущенной головой и с автоматом в руке.

Недавно один из местных жителей пожаловался на то, что памятник, установленный в 1965 году, находится в плохом состоянии, и потребовал от чиновников лучше выполнять свою работу и качественнее ухаживать за ним. В результате власти хутора сначала поправили покосившийся забор и восстановили облетевшую штукатурку, однако затем руководство района предложило снести захоронение и перенести его в райцентр. В свою очередь, хуторяне, а также родственники героев войны из разных регионов, посещавшие памятник, сочли идею надругательством над памятью павших предков.

«Это святое место для всех последующих поколений, надо заниматься их воспитанием, а не переносом памятников», — убеждена внучка одного из воинов Елена Саитова. Люди надеются, что их несогласие поможет помешать сносу.

В мае стало известно, что жители одного из сел в Саратовской области пожаловались на рассыпающийся памятник героям Великой Отечественной войны.