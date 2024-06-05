В Швейцарии назвали бесполезным приглашение России на конференцию по Украине

Le Temps: приглашение России на конференцию по Украине было бесполезным

Приглашение России на конференцию по Украине «было бесполезным» по мнению швейцарских дипломатов, что усугублялось негативной реакцией Киева на подобную возможность. Об этом сообщает газета Le Temps со ссылкой на источники.

«Еще в январе Россия заявила о своем неприятии саммита, утверждая, что Швейцария "больше не является нейтральной". Берн действительно пытался включить Москву, но Киев в любом случае не был готов к этому шагу на данном этапе», — отмечается в материале издания.

Авторы подчеркивают, что Федеральный совет по итогу долгих обсуждений решил не направлять президенту России Владимиру Путину приглашение на саммит, так как посчитал это «бесполезным».

Ранее глава МИД КНР Ван И заявил, что совместную мирную инициативу Китая и Бразилии, предполагающую проведение альтернативной конференции с участием России и Украины, поддержали 26 стран. Дипломат также добавил, что Россия и Украина по отдельности «подтвердили большую часть содержания» мирного плана, продвигаемого Пекином.

В свою очередь Киев в ответ на предложение Пекина пригласил представителей Китая принять участие в швейцарском саммите по «формуле мира» президента республики Владимира Зеленского. Вместе с тем МИД Украины упрекнул Пекин в регулярном проведении встреч лидеров Китая и России.