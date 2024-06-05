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11:18, 5 июня 2024Мир

В США оценили ответ России на разрешение ВСУ бить западным оружием

Экс-агент ЦРУ Джонсон: Россия серьезно ответит США за удары ВСУ западным оружием

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Москва серьезно ответит Вашингтону за разрешение Вооруженным силам Украины (ВСУ) бить по территории России западным оружием. Об этом заявил экс-агент ЦРУ Ларри Джонсон в эфире YouTube-канала Judging Freedom.

«Россия не будет молча терпеть, как не стали бы и США на ее месте. Мы сочли бы это угрозой нашему существованию и провокацией войны (...) За всю историю российско-американских отношений это самая напряженная ситуация. Мы на грани чего-то ужасного. Но разница в том, что расплачиваться за это будут США, а не Россия», — рассказал военный эксперт.

Он добавил, что Белый дом «ничего не сможет сделать» в случае ответной реакции России на угрозу своей территории. По его мнению, США уступают России в ряде аспектов. В частности, он рассказал о надежных российских системах противовоздушной обороны (ПВО), в то время как у Вашингтона «нет ничего» для гипотетического удара российских межконтинентальных баллистических ракет (МБР).

20 мая Джонсон заявил, что США не могут снабдить Украину достаточным количеством ПВО. По его словам, потенциал российских сил значительно превосходит военные возможности украинских войск.

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      Дарья Устьянцева
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