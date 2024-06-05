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20:26, 5 июня 2024Наука и техника

В США оценили российскую ТОС-3 «Дракон»

TWZ: новая установка «Дракон» получила защищенность ТОС-1А и дальность ТОС-2

Кадр: Минобороны России

Российская тяжелая огнеметная система ТОС-3 «Дракон», которую впервые показали несколько дней назад, объединила преимущества прошлых машин серии — ТОС-1А «Солнцепек» и ТОС-2 «Тосочка». Возможности «Дракона» оценили в публикации американского издания The War Zone (TWZ).

«ТОС-3 спроектирована таким образом, чтобы сочетать в себе лучшие характеристики более ранних систем, с защитой корпуса TОС-1А, но с ракетами, обеспечивающими дальность стрельбы, по меньшей мере, такую же, если не большую, чем те, которые используются в более легкобронированной ТОС-2», — пишет автор.

Он допустил, что меньшее количество направляющих новой ТОС указывает на повышенное содержание топлива в каждом снаряде. Это может обеспечить установке дальность стрельбы более 15 километров. Издание отметило, что при создании TOC-3 учитывали угрозу, исходящую от дронов-камикадзе. Машина получила решетчатые экраны, которыми прикрыли блок направляющих.

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ТОС-3 «Дракон» впервые показали в ходе мероприятий, посвященных 45-летней годовщине со дня образования первой гвардейской мобильной бригады радиационной, химической и биологической защиты в Саратовской области. Машина получила удлиненный блок направляющих, вмещающий 15 снарядов. Защищенность ТОС-3 обеспечивают решетчатые экраны и динамическая защита «Реликт».

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      Даниил Иринин
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