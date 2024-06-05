Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
16:27, 5 июня 2024Мир

В США предрекли уничтожение американских аэродромов в случае атаки на Россию

Экс-советник Пентагона Макгрегор: Россия уничтожит аэродромы США в случае атаки

Фото: Lucas Jackson / Reuters

Россия уничтожит аэродромы США в случае атаки с использованием американских бомбардировщиков F-15, являющихся носителями ядерного оружия. Об этом заявил бывший советник Пентагона, подполковник Дуглас Макгрегор в интервью YouTube-каналу
Daniel Davis / Deep Dive.

«Для поддержки наших войск на Украине нам придется применять большое количество авиации. Если русские увидят, как множество таких вот F-15 летит в их сторону, им, вероятно, придется ударить по всем нашим аэродромам», — заявил Макгрегор.

Бывший советник Пентагона добавил, что F-15 — «отличная машина, прекрасный бомбардировщик, и россияне знают, что он может быть носителем ядерного оружия».

По словам Макгрегора, Россия может произвести ответную атаку на американские аэродромы с помощью тактических ядерных боеголовок.

Экс-советник напомнил, что «у русских есть также закаленная в боях армия», в то время как у США «такого опыта нет».

Ранее Макгрегор заявил, что США не готовы к ядерному конфликту с Россией. Это, по его мнению, делает особенно безрассудной американскую политику по украинскому конфликту.

Что думаешь? Оцени!
      Елизавета Мытарева
      Обсудить
      Последние новости

      Названа цель полетов разведывательных дронов США вдоль Крыма

      Украина атаковала дронами и артиллерией несколько российских населенных пунктов

      Панин назвал условие возвращения в Россию

      Гастроэнтеролог поставил точку в споре о пользе супов

      Застрявший в стене мемный кот неожиданно обрел новых хозяев

      На Западе заявили о подходящем времени для начала переговоров по Украине

      В США предрекли уничтожение американских аэродромов в случае атаки на Россию

      Россиянам дали советы по преодолению страха грозы у собак

      В Госдуме высказались об уничтожении дронов НАТО

      Министр обороны Германии призвал немцев готовиться к войне

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше