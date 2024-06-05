В ВСУ пожаловались на проблемы с вооружением и изношенным оружием

В ВСУ заявили, что поставки боеприпасов не решат проблем из-за износа орудий

Украинские военные пожаловались на проблемы с вооружением и износом оружия, заявив, что поставки боеприпасов из стран Запада не разрешат ситуации в Вооруженных силах Украины (ВСУ), передает РИА Новости.

Некоторые украинские военные заявили, что, хотя новые поставки боеприпасов после выделения помощи США и начали до них доходить, но войска ВС России по прежнему превосходят их в обеспечении.

«Даже если мы получим снаряды, стволы нашей артиллерии старые и изношенные», — заявил один из украинских артиллеристов.

Ранее офицер батареи 275-го самоходного артиллерийского полка с позывным Мамура заявил, что ВСУ снижают применение арторудий на купянском участке фронта, отдавая предпочтение дронам.