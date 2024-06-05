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13:04, 5 июня 2024Силовые структуры

Виновника взрыва в казарме в Белгородской области осудили

Суд приговорил к 23 годам виновника взрыва в казарме в Белгородской области

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

Второй Западный окружной военный суд приговорил к 23 годам лишения свободы Дмитрия Лобовикова, который бросил в казарму гранату и спровоцировал взрыв. Об этом сообщает ТАСС.

Мужчина будет отбывать наказание в колонии строгого режима. Его также оштрафовали на 70 тысяч рублей и лишили воинского звания «младший сержант».

По версии следствия, в январе 2023 года мобилизованный из Свердловской области Дмитрия Лобовикова выпил в одной из казарм в Белгородской области, где спали его сослуживцы. В какой-то момент он бросил к ним гранату, от которой сдетонировали газовые баллоны. В результате семь военных не выжили, а 16 военнослужащих получили различные травмы.

17 мая присяжные признали Лобовикова виновным.

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