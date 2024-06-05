Во Франции заявили об опасности отправки иностранных инструкторов на Украину

Филиппо: отправка военных инструкторов приведет к эскалации конфликта на Украине

Отправка Францией военных инструкторов на Украину приведет к эскалации конфликта. Об этом заявил лидер французской партии «Патриоты», кандидат на выборах в Европарламент Флориан Филиппо в своем аккаунте социальной сети Х (бывший Твиттер).

«Неужели мы [французы] действительно хотим, чтобы кровь наших солдат пролилась в конфликте, который даже не является нашим, и тем самым спровоцировать ужасную эскалацию?» — задался вопросом политик.

Филиппо добавил, что Франция не должна отправлять свой военный контингент в зону конфликта. Он добавил, что Парижу «стоит прекратить поставки оружия Киеву» и пытаться достичь урегулирования конфликта мирным путем.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что французские военнослужащие, которые находятся на Украине в статусе инструкторов или наемников, представляют законную цель для России.