Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
10:32, 5 июня 2024Мир

Во Франции заявили об опасности отправки иностранных инструкторов на Украину

Филиппо: отправка военных инструкторов приведет к эскалации конфликта на Украине

Фото: Inna Varenytsia / Reuters

Отправка Францией военных инструкторов на Украину приведет к эскалации конфликта. Об этом заявил лидер французской партии «Патриоты», кандидат на выборах в Европарламент Флориан Филиппо в своем аккаунте социальной сети Х (бывший Твиттер).

«Неужели мы [французы] действительно хотим, чтобы кровь наших солдат пролилась в конфликте, который даже не является нашим, и тем самым спровоцировать ужасную эскалацию?» — задался вопросом политик.

Филиппо добавил, что Франция не должна отправлять свой военный контингент в зону конфликта. Он добавил, что Парижу «стоит прекратить поставки оружия Киеву» и пытаться достичь урегулирования конфликта мирным путем.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что французские военнослужащие, которые находятся на Украине в статусе инструкторов или наемников, представляют законную цель для России.

Что думаешь? Оцени!
      Дарья Устьянцева
      Обсудить
      Последние новости

      России ограничили доступ к продовольственной программе ООН. Москва 20 лет снабжала едой голодающие страны

      В Госдуме предложили нанести ядерный удар по одной «жирной цели» в Европе

      У россиян стало меньше скрытых доходов

      Уснувшим у Вечного огня туристам российского курорта назначили арест

      В Москве гражданин Ирана надел футболку с флагом Украины и получил штраф

      Украинцев предупредили о возможном увеличении сроков отключения электроэнергии

      Поджигатель российского храма объяснил свой поступок

      Названы неочевидные симптомы заболеваний кишечника

      Рублю предсказали укрепление

      На ПМЭФ показали новую электрическую Niva

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше