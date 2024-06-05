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12:49, 5 июня 2024Экономика

Длительность поездки по ВСМ от Москвы до Рязани оценили

На ПМЭФ заявили, что ВСМ сэкономит время в пути от Москвы до Рязани в два раза

Фото: РИА Новости

Предстоящая высокоскоростная железнодорожная магистраль (ВСМ) от Москвы до Рязани позволит сэкономить время в пути почти в два раза. Детали глобального проекта раскрыли в презентации на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), с которой ознакомилось РИА Новости.

Длительность поездки по новой ВСМ займет один час пять минут. Сегодня на дорогу от Москвы до Рязани пассажиры тратят два часа три минуты. Протяженность ВСМ Москва — Коломна — Рязань составит 205 километров. Максимальная скорость составов достигнет 400 километров в час. По магистрали будет запущено 9 высокоскоростных поездов. По расчетам, благодаря ВСМ пассажиропоток увеличится в 4,5 раза — с 1,3 миллиона человек в год до 5,8 миллиона.

Высокоскоростной считается железнодорожная линия, по которой могут передвигаться поезда со скоростью от 200 до 400 километров в час. Пока что в России таких дорог нет.

Первой может стать ВСМ Москва — Санкт-Петербург — на ее строительство президент страны Владимир Путин поручил выделить не менее 300 миллиардов рублей из Фонда национального благосостояния. Позже аналогичные магистрали могут запустить в Екатеринбург, Адлер, Минск и Рязань.

Ранее стали известны подробности строительства будущей ВСМ от Москвы до Минска. За счет новой железнодорожной линии до столицы Белоруссии можно будет добраться за три часа.

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      Виктория Клабукова
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