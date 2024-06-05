Названы опасные способы зарядки смартфона

Эксперт Савченко: оставлять смартфон под подушкой и заряжать в грозу опасно

Проректор по цифровому развитию и информационным технологиям Государственного университета просвещения Виталий Савченко назвал опасные способы зарядки смартфона. Об этом Савченко рассказал в разговоре с изданием Life.ru

По словам эксперта, чрезвычайно опасно оставлять девайс подключенным к электрической сети, размещая его под подушкой. «В случае сильного перегрева аккумулятор может воспламениться, что представляет серьезную угрозу для здоровья и жизни», — отметил Савченко. Специалист подчеркнул, что подушки изготавливаются из легковоспламеняющихся материалов, а поэтому хорошо горят.

Также эксперт предостерег от зарядки телефона во время грозы. «Молнии могут вызывать скачки напряжения в электрической сети, что способно повредить зарядное устройство и сам смартфон», — заявил Виталий Савченко.

Во время зарядки при очень низких температурах химические процессы в аккумуляторе замедляются, что ведет к снижению емкости и производительности батареи. Также при переносе устройства из холодного помещения в теплое может образоваться вредный для гаджета конденсат.

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