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10:41, 6 июня 2024Ценности

46-летняя Анна Семенович показала фигуру в бикини после похудения

46-летняя певица Анна Семенович показала фигуру в бикини после похудения

Фото: Владимир Вяткин / РИА Новости

Бывшая солистка поп-группы «Блестящие» Анна Семенович показала фигуру в купальнике на видео после похудения. Соответствующая публикация появилась в сторис ее Instagram-аккаунта (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

46-летняя певица отправилась на отдых в Турцию, где снялась в откровенном виде в номере отеля. Так, звезда предстала перед камерой в черном бикини и распахнутом халате в бело-розовую клетку.

Кадр: @ann_semenovich

При этом знаменитость отметила, что ей удалось сбросить пять килограммов. «Очень довольна результатом своего постройнения. Смотрите, прорисовывается пресс. В общем, я красотка», — заявила исполнительница, добавив, что хочет избавиться еще от трех-четырех килограммов.

Ранее в июне российская певица Клава Кока показала фигуру в откровенном наряде во время отдыха в Дубае.

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      Карина Черных
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