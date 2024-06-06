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07:30, 6 июня 2024Ценности

Клава Кока опубликовала фото в купальнике с откровенными вырезами

Певица Клава Кока снялась в купальнике с откровенными вырезами в Дубае

Фото: @klavacoca

Российская певица Клава Кока (настоящее имя — Клавдия Высокова) показала фигуру в откровенном наряде во время отдыха в Дубае. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

27-летняя исполнительница снялась босой на балконе в слитном красном купальнике на тонких бретелях и с вырезами на груди. Так, предмет гардероба обнажал ягодицы и часть бюста знаменитости, которая продемонстрировала силуэт с разных ракурсов.

В то же время звезда дополнила образ украшениями, выбрав золотистые серьги-подвески и минималистичные браслеты. «Не беспокойся, будь сексуальной», — подписала она фото.

В мае Клава Кока раскрыла секрет своей стройности, заявив, что следит за питанием и занимается спортом.

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      Карина Черных
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