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20:49, 6 июня 2024Ценности

52-летняя фотомодель показала фигуру в бикини

52-летняя фотомодель Лиза Сноудон показала фигуру в бикини

Фото: @lisa_snowdon

Британская фотомодель, теле- и радиоведущая Лиза Сноудон снялась в откровенном виде. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

52-летняя манекенщица поделилась серией снимков с отдыха в Пальме, Испания, на которых она показала фигуру в бикини белого цвета, состоящем из бюстгальтера без бретелей и плавок с низкой посадкой. При этом она накинула на плечи шелковый пляжный халат, а также примерила соломенную шляпу и солнцезащитные очки.

На размещенных кадрах видно, что на лице знаменитости отсутствует макияж, а волосы распущены.

Ранее сообщалось, что беременная английская плюс-сайз-модель Искра Лоуренс прошла в купальнике по подиуму в рамках Недели пляжной моды в Майами, США. 33-летняя манекенщица появилась перед зрителями шоу в бикини с анималистическим принтом черного, бежевого и белого цветов.

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      Мария Винар
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