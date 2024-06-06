Доказано существование аномалии неуловимых частиц

Physical Review C: доказана связанная с экзотическими нейтрино аномалия

Ученые Ливерморской национальной лаборатории и Национальной лаборатории Лоуренса Беркли доказали, что изотоп германия-71 действительно имеет период полураспада 11 дней. Результаты исследования опубликованы в журнале Physical Review C.

Открытие подтверждает так называемую галлиевую аномалию — расхождение в ожидаемой и наблюдаемой скорости образования германия-71 при взаимодействии электронного нейтрино со стабильным ядром галлия-71. Эту аномалию невозможно объяснить в рамках современных теорий, поэтому ученые предполагали, что нейтрино может трансформироваться в экзотические частицы, такие как стерильные нейтрино, которые еще более неуловимы, чем обычные нейтрино.

Однако недавно возникло предположение, что аномалию можно объяснить чем-то более обыденным, например, неправильно измеренным периодом полураспада ядра германия-71. Чтобы проверить это объяснение, ученые провели тщательные измерения периода полураспада изотопа и сравнили результаты с измерениями полураспада других долгоживущих изотопов, для которых этот параметр хорошо известен.

Результаты показали, что предыдущие измерения периода полураспада 71 Ge были точными. Таким образом, работа косвенно подтверждает, что причина аномалии связана с существованием четвертого типа нейтрино, называемого стерильным нейтрино.