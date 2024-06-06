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17:01, 6 июня 2024Мир

Байден попытался найти под собой стул и потерпел неудачу

Байден во время церемонии во Франции попытался присесть на невидимый стул

Президент США Джо Байден во время церемонии, посвященной 80-летию высадки сил союзников в Нормандии в ходе Второй мировой войны, попытался найти под собой стул и потерпел неудачу. Момент попал в трансляцию мероприятия, доступную Youtube-канале NBC News.

На кадрах видно, как американский лидер пожимает руку президенту Франции Эммануэлю Макрону, после чего пытается нащупать под собой невидимый стул и присесть на него.

Ранее газета Wall Street Journal по итогам опроса 45 политиков сообщила, что состояние президента США Джо Байдена за закрытыми дверями показывает признаки ухудшения, глава государства порой ведет себя энергично, а иногда делает неразборчивые заявления. Отмечается, что состояние Байдена ухудшилось в последний год.

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      Семен Александров
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