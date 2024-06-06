Бен Аффлек вышел в свет в обуви за 25 миллионов рублей

Американский актер Бен Аффлек прогулялся по Лос-Анджелесу в обуви за миллионы рублей. Фотографии папарацци публикует GQ.
Знаменитость вышел в свет в низких кедах бренда Nike модели SB Dunk Low What the Dunk. Отмечается, что стоимость одной из самых редких пар обуви, выпущенной в 2007 году, на ресейле составляет как минимум 28 тысяч долларов (25 миллионов рублей).
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Известно, что Аффлек владеет внушительной коллекцией кроссовок и кед упомянутой марки.
В марте папарацци заметили сменившего имидж Бена Аффлека — тогда он полностью сбрил бороду.