Беспилотники сбросили взрывчатку на сельхозпредприятие в российском регионе

Гладков: беспилотники сбросили взрывчатку на сельхозпредприятие в селе Грузское

Беспилотники Вооруженных сил Украины (ВСУ) сбросили взрывчатку на село Грузское Борисовского района Белгородской области. Под удар дважды попало сельхозпредприятие, уточнил губернатор российского региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

«В результате один грузовой автомобиль загорелся, второй — серьезно поврежден, без возгорания. По предварительной информации, никто не пострадал», — написал губернатор.

Гладков заверил, что сотрудники оперативных служб приступят к ликвидации пожара после согласования с Минобороны России. Других подробностях о попытки атаки ВСУ глава региона не привет.

В ночь на четверг, 6 июня, беспилотник также атаковал нефтезавод в Белгородской области. Из-за удара дрона-камикадзе НПЗ загорелся в Старооскольском городском округе. В результате взрыва произошло возгорание на одном из резервуаров, его оперативно потушили четыре пожарных расчета. Пожар на нефтезаводе из-за БПЛА начался и в Ростовской области.