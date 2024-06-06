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07:11, 6 июня 2024Россия

Беспилотники сбросили взрывчатку на сельхозпредприятие в российском регионе

Гладков: беспилотники сбросили взрывчатку на сельхозпредприятие в селе Грузское
СюжетПожары в России
Вячеслав Гладков

Вячеслав Гладков

Беспилотники Вооруженных сил Украины (ВСУ) сбросили взрывчатку на село Грузское Борисовского района Белгородской области. Под удар дважды попало сельхозпредприятие, уточнил губернатор российского региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

«В результате один грузовой автомобиль загорелся, второй — серьезно поврежден, без возгорания. По предварительной информации, никто не пострадал», — написал губернатор.

Гладков заверил, что сотрудники оперативных служб приступят к ликвидации пожара после согласования с Минобороны России. Других подробностях о попытки атаки ВСУ глава региона не привет.

В ночь на четверг, 6 июня, беспилотник также атаковал нефтезавод в Белгородской области. Из-за удара дрона-камикадзе НПЗ загорелся в Старооскольском городском округе. В результате взрыва произошло возгорание на одном из резервуаров, его оперативно потушили четыре пожарных расчета. Пожар на нефтезаводе из-за БПЛА начался и в Ростовской области.

ЖЗЛ
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      Анастасия Шейкина
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