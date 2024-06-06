Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
17:30, 6 июня 2024Россия

Беспилотники ВСУ атаковали сразу несколько населенных пунктов России

Губернатор Гладков: дроны ВСУ атаковали села Муром, Новую Таволжанку и Безымено

Фото: Reuters

Беспилотники Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковали сразу несколько населенных пунктов Белгородской области. Об этом сообщил губернатор российского региона Вячеслав Гладков в Telegram.

По его словам, в селе Муром дрон врезался в дерево, в результате повредив кровлю в частном доме. Кроме того, в Новой Таволжанке после атаки беспилотника выявили выбило окна и посекло кровлю и заборы в двух жилых домах. Также осколки повредили один автомобиль.

Помимо этого, в селе Безымено Грайворонского городского из-за сброса взрывных устройств с беспилотников повреждены четыре машина, одна из которых сгорела. Также выбиты окна в одном частном доме.

По данным Гладкова, пострадавших нет. «Оперативные службы работают на местах. Информация о последствиях уточняется», — заключил он.

Материалы по теме:
Дождь из кассетных бомб, детские бронежилеты и 90 секунд на спасение. Сотни тысяч россиян оказались под обстрелами ВСУ
Дождь из кассетных бомб, детские бронежилеты и 90 секунд на спасение.Сотни тысяч россиян оказались под обстрелами ВСУ
16 мая 2024
«Весь город — руины» Тысячи людей под Белгородом страдают от самых сильных обстрелов с начала СВО. Как они выживают?
«Весь город — руины»Тысячи людей под Белгородом страдают от самых сильных обстрелов с начала СВО. Как они выживают?
19 марта 2024
Путин заявил, что Россия может создать на Украине санитарную зону из-за обстрелов. Как она будет выглядеть?
Путин заявил, что Россия может создать на Украине санитарную зону из-за обстрелов. Как она будет выглядеть?
18 марта 2024

Ранее два человека пострадали при атаке украинского беспилотника на Грайворон. Один из них — заместитель начальника отдела транспорта и дорожного хозяйства округа. Как стало известно, дрон упал и взорвался во внутреннем дворе здания местной администрации. Предварительно, чиновник получил контузию. Кроме того, в больницу обратилась женщина. У нее диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, а также сотрясение мозга

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
      Константин Лысяков
      Обсудить
      Последние новости

      Германия изменила отношение к мигрантам. Шольц пообещал депортировать их в Афганистан и Сирию

      Для россиян подготовили масштабную культурную программу

      Медведь под транквилизаторами упал с дерева

      В России успешно испытали революционную вакцину против всех видов рака

      Милонов призвал сажать в тюрьму приехавших ради ПМЭФ эскортниц

      В МИД России рассказали о планах по созданию генконсульства в Азербайджане

      Россиянам раскрыли самые дешевые направления для отдыха в стране летом

      Уехавший из России телеведущий рассказал о гражданстве Израиля

      Шольц призвал снизить ожидания от мирной конференции по Украине

      В Москве осудили бывшего начальника из ремонтно-строительного управления МВД

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента бизнеса деактивирована.
      Добро пожаловать в мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше