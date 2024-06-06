Беспилотники ВСУ атаковали сразу несколько населенных пунктов России

Губернатор Гладков: дроны ВСУ атаковали села Муром, Новую Таволжанку и Безымено

Беспилотники Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковали сразу несколько населенных пунктов Белгородской области. Об этом сообщил губернатор российского региона Вячеслав Гладков в Telegram.

По его словам, в селе Муром дрон врезался в дерево, в результате повредив кровлю в частном доме. Кроме того, в Новой Таволжанке после атаки беспилотника выявили выбило окна и посекло кровлю и заборы в двух жилых домах. Также осколки повредили один автомобиль.

Помимо этого, в селе Безымено Грайворонского городского из-за сброса взрывных устройств с беспилотников повреждены четыре машина, одна из которых сгорела. Также выбиты окна в одном частном доме.

По данным Гладкова, пострадавших нет. «Оперативные службы работают на местах. Информация о последствиях уточняется», — заключил он.

Ранее два человека пострадали при атаке украинского беспилотника на Грайворон. Один из них — заместитель начальника отдела транспорта и дорожного хозяйства округа. Как стало известно, дрон упал и взорвался во внутреннем дворе здания местной администрации. Предварительно, чиновник получил контузию. Кроме того, в больницу обратилась женщина. У нее диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, а также сотрясение мозга