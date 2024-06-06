Израильские боты атаковали более 120 американских конгрессменов из-за Газы

Politico: Израиль провел кампанию по атаке ботов на американских конгрессменов

Израиль провел кампанию по атаке ботов на 128 американских конгрессменов, критиковавших Тель-Авив за боевые действия в секторе Газа. Об этом сообщает газета Politico.

«Размер списка показывает, что операторы влияния охватили своей кампанией большую часть Конгресса. В то же время это также свидетельствует о нападках на определенные группы — перечень в значительной степени говорит о Палате представителей, а не Сенате, целями были преимущественно законодатели-демократы», — отмечается в материале.

По данным издания, было создано порядка 600 ненастоящих профилей, которые каждую неделю публиковали более 2000 скоординированных комментариев о поддержке действий Израиля в Газе и с критикой палестинских организаций.

Ранее газета New York Times (NYT) сообщила, что Израиль провел тайную операцию по увеличению своего влияния в США, чтобы убедить американских политиков поддерживать Тель-Авив в конфликте с палестинским радикальным движением ХАМАС. Для постов поддерживающих Израиль ботов чаще всего применялись тексты, переписанные из CNN и The Wall Street Journal, которые были изменены по содержанию в поддержку Израиля. Для написания текстов также использовался бот ChatGPT.