Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
09:06, 6 июня 2024Мир

Израильские боты атаковали более 120 американских конгрессменов из-за Газы

Politico: Израиль провел кампанию по атаке ботов на американских конгрессменов
СюжетВойна Израиля с ХАМАС

Фото: Uli Deck / dpa / Globallookpress.com

Израиль провел кампанию по атаке ботов на 128 американских конгрессменов, критиковавших Тель-Авив за боевые действия в секторе Газа. Об этом сообщает газета Politico.

«Размер списка показывает, что операторы влияния охватили своей кампанией большую часть Конгресса. В то же время это также свидетельствует о нападках на определенные группы — перечень в значительной степени говорит о Палате представителей, а не Сенате, целями были преимущественно законодатели-демократы», — отмечается в материале.

По данным издания, было создано порядка 600 ненастоящих профилей, которые каждую неделю публиковали более 2000 скоординированных комментариев о поддержке действий Израиля в Газе и с критикой палестинских организаций.

Ранее газета New York Times (NYT) сообщила, что Израиль провел тайную операцию по увеличению своего влияния в США, чтобы убедить американских политиков поддерживать Тель-Авив в конфликте с палестинским радикальным движением ХАМАС. Для постов поддерживающих Израиль ботов чаще всего применялись тексты, переписанные из CNN и The Wall Street Journal, которые были изменены по содержанию в поддержку Израиля. Для написания текстов также использовался бот ChatGPT.

Что думаешь? Оцени!
      Максим Габриелян
      Обсудить
      Последние новости

      Число пострадавших при столкновении трамваев в Кемерово резко выросло

      Понтон с людьми перевернулся в Царском Селе

      Алексей Миранчук подорожал

      Венгрия определила представителя страны на швейцарском саммите по Украине

      В Днепропетровской области сообщили о повреждении объекта инфраструктуры

      Мужчина расправился с отпустившим его пораньше с работы начальником

      Шведский стартап привлек сотни миллионов евро для альтернативы кондиционерам

      Глава МИД Венгрии заявил об отказе участвовать в операциях НАТО против России

      Россиянина осудят за совершенную 24 года назад расправу при помощи монтировки

      Израильские боты атаковали более 120 американских конгрессменов из-за Газы

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента бизнеса деактивирована.
      Добро пожаловать в мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше