Экс-советник Пентагона Постол заявил о стратегических успехах России на Украине

Бывший советник Пентагона Теодор Постол похвалил эффективное внедрение Россией инновационных военных технологий на Украине. Об этом он заявил в эфире YouTube-канала Dialogue Works.

По его словам, российским войскам удается нанести большой урон украинской армии, в то же время продолжая наступление. «Я поражен высоким уровнем инноваций, который российские военные продемонстрировали в развитии приемов ведения боя против украинцев и западного оружия», — признался он.

Экс-советник ведомства также обратил внимание на превосходство России в воздухе. Он отметил, что российские средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) успешно перехватывают украинские беспилотники. Кроме того, как указал Постол, Вооруженные силы РФ истощают украинскую противовоздушную оборону (ПВО) с помощью дронов и планирующих бомб.

В конце мая сообщалось, что, согласно прогнозам западных аналитиков, российские военные в ближайшие месяцы добьются еще больших успехов в зоне спецоперации.