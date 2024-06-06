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23:28, 6 июня 2024Мир

Бывший советник Пентагона похвалил Армию России

Экс-советник Пентагона Постол заявил о стратегических успехах России на Украине

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Бывший советник Пентагона Теодор Постол похвалил эффективное внедрение Россией инновационных военных технологий на Украине. Об этом он заявил в эфире YouTube-канала Dialogue Works.

По его словам, российским войскам удается нанести большой урон украинской армии, в то же время продолжая наступление. «Я поражен высоким уровнем инноваций, который российские военные продемонстрировали в развитии приемов ведения боя против украинцев и западного оружия», — признался он.

Экс-советник ведомства также обратил внимание на превосходство России в воздухе. Он отметил, что российские средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) успешно перехватывают украинские беспилотники. Кроме того, как указал Постол, Вооруженные силы РФ истощают украинскую противовоздушную оборону (ПВО) с помощью дронов и планирующих бомб.

В конце мая сообщалось, что, согласно прогнозам западных аналитиков, российские военные в ближайшие месяцы добьются еще больших успехов в зоне спецоперации.

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      Марина Совина
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