Раскрыт способ предсказать деменцию за девять лет до диагноза

Nature Mental Health: новый тест предсказал деменцию за девять лет до диагноза

Ученые Лондонского университета Королевы Марии раскрыли новый способ предсказать деменцию за девять лет до постановки диагноза. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature Mental Health.

Первый в своем роде прогностический тест был разработан на основе анализа снимков функциональной магнитно-резонансной томографии (фМРТ) для выявления изменений в сети пассивного режима работы мозга (англ. default mode network, DMN). Эта сеть, объединяющая различные области мозга для выполнения определенных когнитивных функций в состоянии отдыха, первой страдает при болезни Альцгеймера.

Специалисты проанализировали сканы фМРТ более чем 1100 добровольцев, принявших участие в долговременном исследовании UK Biobank. Это позволило оценить связность между десятью областями мозга, входящих в DMN. Каждому пациенту присваивалась вероятность развития деменции на основе того, насколько его связность соответствует паттерну, характерному для деменции. Затем была создана модель, чьи прогнозы сравнивались с фактическими медицинскими данными.

Оказалось, что метод точно предсказывал начало деменции за девять лет до постановки официального диагноза, при этом точность составила более 80 процентов. Более того, модель могла с точностью до двух лет предсказать, сколько времени пройдет до постановки такого диагноза.

Анализ также показал, что генетический риск болезни Альцгеймера тесно связан с изменениями связности в DMN, что подтверждает идею, что эти изменения специфичны для болезни Альцгеймера. Социальная изоляция, вероятно, увеличивает риск деменции из-за ее влияния на DMN.