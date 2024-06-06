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12:48, 6 июня 2024Экономика

Доходы от налоговой реформы в России пообещали не складывать «в кубышку»

Силуанов пообещал не складывать в «кубышку» допдоходы от изменений в НДФЛ

Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ

Дополнительные доходы от налоговой реформы и изменений в НДФЛ пообещали не складывать «в кубышку». Об этом во время Петербургского международного экономического форума сказал глава российского Минфина Антон Силуанов, его слова приводит РБК.

«Все, что соберем, сбалансированно отдадим», — подчеркнул он.

Силуанов добавил, что никаких предложений откладывать дополнительные доходы не поступало.

Ранее Минфин разработал проект об изменении налоговой системы в стране. Предполагается, что новая шкала налога на доход физических лиц НДФЛ будет выглядеть так: для тех, кто зарабатывает от 2,4 до 5 миллионов рублей в год — 15 процентов; для доходов от 5 до 20 миллионов рублей — 18 процентов; для доходов от 20 до 50 миллионов рублей — 20 процентов; для доходов свыше 50 миллионов рублей — 22 процента. Кроме того, для развития малого и среднего предпринимательства предлагается увеличить порог «упрощенки» по доходам до 450 миллионов рублей и основным средствам до 300 миллионов рублей.

В Минфине ожидают, что федеральный бюджет в результате налоговых изменений получит 2,6 триллиона рублей дополнительных доходов в 2025 году. Повышение налога на прибыль компаний принесет 1,6 триллиона рублей, пятиступенчатая шкала НДФЛ — 544 миллиарда рублей, рост порогов для применения упрощенной системы налогообложения и признание малого бизнеса плательщиками НДС — 348 миллиардов рублей.

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      Платон Щукин
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