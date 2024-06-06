Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
11:49, 6 июня 2024Россия

Два украинских беспилотника сбили в небе над Россией

Минобороны: два беспилотника ВСУ сбиты над Белгородской областью

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Два беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ) были сбиты над Белгородской областью. Об этом сообщило Минобороны России в Telegram.

Дроны были уничтожены около 10:15 мск при попытке атаковать объекты на российской территории. При перехвате беспилотников были задействованы дежурные средства противовоздушной обороны.

В Минобороны подчеркнули, что речь идет о беспилотниках самолетного типа. Такие дроны способны нести до нескольких десятков килограммов взрывчатки и преодолевать значительные расстояния. Сведений о возможных последствиях падения обломков в военном ведомстве не привели.

В ночь на 6 июня ВСУ выпустили 19 беспилотников и противокорабельную ракету «Нептун» по трем российским регионам. Все цели были перехвачены российскими военнослужащими. В частности, «Нептун» был сбит над Ростовской областью.

Что думаешь? Оцени!
      Алан Босиков
      Обсудить
      Последние новости

      Стрельба по мужчине на западе Москвы попала на видео

      Раскрыта личность застреленного в Москве мужчины

      В Кремле отметили талантливые западные карикатуры на Путина

      В России спрогнозировали рост доли газа в мировом энергобалансе

      Подписано соглашение о выпуске премиальных Aurus

      В ДНР сообщили об отступлении ВСУ из Георгиевки

      В Windows 10 появятся новые функции

      Восстановлена картина заказной расправы над мужчиной на западе Москвы

      В Германии заявили о страхе эскалации конфликта на Украине

      Названа причина развода певицы Алсу с мужем

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента бизнеса деактивирована.
      Добро пожаловать в мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше