Два украинских беспилотника сбили в небе над Россией

Минобороны: два беспилотника ВСУ сбиты над Белгородской областью

Два беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ) были сбиты над Белгородской областью. Об этом сообщило Минобороны России в Telegram.

Дроны были уничтожены около 10:15 мск при попытке атаковать объекты на российской территории. При перехвате беспилотников были задействованы дежурные средства противовоздушной обороны.

В Минобороны подчеркнули, что речь идет о беспилотниках самолетного типа. Такие дроны способны нести до нескольких десятков килограммов взрывчатки и преодолевать значительные расстояния. Сведений о возможных последствиях падения обломков в военном ведомстве не привели.

В ночь на 6 июня ВСУ выпустили 19 беспилотников и противокорабельную ракету «Нептун» по трем российским регионам. Все цели были перехвачены российскими военнослужащими. В частности, «Нептун» был сбит над Ростовской областью.