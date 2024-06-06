Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
16:32, 6 июня 2024Наука и техника

Популярный способ установки Windows заблокировали

Microsoft запретила регистрировать Windows 11 через несуществующую почту

Фото: Uli Deck / dpa / Globallookpress.com

Специалисты Microsoft заблокировали популярный способ установки Windows 11 через несуществующую почту. Об этом сообщает издание PCWorld.

При установке Windows 11 — чтобы пользоваться всеми возможностями ОС — система требует завести адрес электронной почты. Ранее пользователи могли ввести несуществующую почту и завести аккаунт. Журналисты медиа обратили внимание, что этот популярный способ завершения установки, по-видимому, был заблокирован.

Специалисты объяснили, что многие пользователи предпочитают регистрировать Windows на несуществующую почту, чтобы обеспечить больший контроль над своими личными данными. Однако теперь при установке системы Microsoft будет проверять актуальность почтового ящика.

В материале говорится, что на момент написания заметки работал другой способ регистрации Windows, при котором во время установки нужно ввести в строке команду oobe\bypassnro. Однако журналисты полагают, что и эта лазейка в ближайшее время будет закрыта.

В конце февраля предприниматель Илон Маск раскритиковал компьютеры на Windows из-за сложной процедуры настройки. По его словам, для полноценного пользования ОС Microsoft начала требовать создания аккаунта, чего раньше не было.

Что думаешь? Оцени!
      Андрей Ставицкий
      Обсудить
      Последние новости

      «Выбить США из колеи». На Западе заявили, что Россия перебрасывает авиацию и корабли на Карибы

      Для россиян подготовили масштабную культурную программу

      Врач предупредила об опасных ошибках приема лекарств летом

      На Украине признали худшее за два года состояние энергосистемы

      Популярный способ установки Windows заблокировали

      В Совфеде высказались об отказе Байдена разрешать ВСУ удары вглубь России

      На Украине дезертир ударил сотрудника военкомата

      Дачникам дали советы по защите участка от диких животных

      В российском регионе раскрыли масштабную сеть поборов с перевозчиков

      Российский дипломат заподозрил НАТО в подготовке к мобилизации

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента бизнеса деактивирована.
      Добро пожаловать в мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше