Популярный способ установки Windows заблокировали

Microsoft запретила регистрировать Windows 11 через несуществующую почту

Специалисты Microsoft заблокировали популярный способ установки Windows 11 через несуществующую почту. Об этом сообщает издание PCWorld.

При установке Windows 11 — чтобы пользоваться всеми возможностями ОС — система требует завести адрес электронной почты. Ранее пользователи могли ввести несуществующую почту и завести аккаунт. Журналисты медиа обратили внимание, что этот популярный способ завершения установки, по-видимому, был заблокирован.

Специалисты объяснили, что многие пользователи предпочитают регистрировать Windows на несуществующую почту, чтобы обеспечить больший контроль над своими личными данными. Однако теперь при установке системы Microsoft будет проверять актуальность почтового ящика.

В материале говорится, что на момент написания заметки работал другой способ регистрации Windows, при котором во время установки нужно ввести в строке команду oobe\bypassnro. Однако журналисты полагают, что и эта лазейка в ближайшее время будет закрыта.

В конце февраля предприниматель Илон Маск раскритиковал компьютеры на Windows из-за сложной процедуры настройки. По его словам, для полноценного пользования ОС Microsoft начала требовать создания аккаунта, чего раньше не было.