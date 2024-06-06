Григорий Лепс признался в желании открыть свое кладбище

Певец Лепс захотел открыть частное кладбище после неудачи с бизнесом

Российский певец Григорий Лепс выразил желание открыть собственное частное кладбище. Об этом артист рассказал в ходе одного из закрытых мероприятий ПМЭФ, сообщает «КП».

По словам артиста, его бизнес-проекты ведут знающие люди, а проекты получаются как успешными, так и не очень. «Так пришлось закрыть производство моих фирменных очков. А теперь бы хотел заняться другим… Ну например открыть частное кладбище! А что, прибыльное дело», — поделился планами исполнитель.

Ранее российский исполнитель Григорий Лепс объяснил обучение своих детей за границей. По его словам, сам артист был против зарубежного образования детей, однако пошел на поводу у большинства и не стал спорить с семьей. Теперь же артист уверен, что его дети смогут применить полученные за границей знания в России.