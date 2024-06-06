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14:23, 6 июня 2024Экономика

Известная российская актриса рассказала о жизни в коммуналке с тремя мужчинами

Юлия Хлынина рассказала, что в студенчестве жила в коммуналке с тремя мужчинами

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Известная российская актриса Юлия Хлынина рассказала, что во времена студенчества она жила в коммунальной квартире с тремя мужчинами. Воспоминаниями о том периоде жизни она поделилась в интервью журналу WomanHit.

Артистка сообщила, что она съехала от родителей в возрасте 20-21 года, когда училась в театральном институте, в комнату в коммуналке в доме, расположенном на Патриарших прудах. «Мы жили в этой квартире вчетвером — я и трое мужчин, в складчину получалось совсем недорого. Один из моих соседей по коммуналке был театральным режиссером, другой — актером и третий — художником-постановщиком. Так что это была творческая тусовка, мы друг друга поддерживали, делились планами, вечерами собирались, рассказывали о своих работах, спрашивали совета, читали стихи… На мне как на девушке лежала ответственность — следить за порядком», — отметила она.

Актриса уточнила, что ей было «достаточно уютно» жить в квартире с тремя мужчинами: один из них был старше ее на 10 лет, другой — на 20, и она воспринимала своих соседей так, как будто это два ее дяди и брат. Хлынина добавила, что этот опыт дал ей понимание того, что она уже сама несет за себя ответственность, и помог ее взрослению.

В мае стилист Владислав Лисовец рассказал о том, как снимал комнату площадью девять квадратных метров у хозяев-алкоголиков.

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      Полина Кислицына
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