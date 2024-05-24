Стилист Владислав Лисовец рассказал о жизни в 9-метровой комнате с алкоголиками

Российский стилист и телеведущий Владислав Лисовец рассказал, что первое время после переезда в Москву жил в квартире с хозяевами-алкоголиками. Воспоминаниями об этом периоде жизни он поделился в интервью для YouТube-шоу «5 Книг».

По словам звездного стилиста, после переезда в Москву в 1994 году у него не было денег на хорошее жилье, поэтому он решил арендовать комнату площадью 9 квадратных метров в квартире, которая принадлежала супругам, злоупотреблявшим алкоголем.

«Я год смотрел на ад. Но у меня не было шансов, у меня не было денег пойти и снять себе квартиру хотя бы за 100 долларов. и я снимал за 10 комнату 9 квадратных метров. И они потихоньку спивались», — рассказал он. Лисовец отметил, что постоянно задавался вопросом, почему арендодатели так зависимы от алкоголя, ведь у женщины были внуки, а мужчина увлекался рыбалкой и ездил на нее каждые выходные. Стилист добавил, что подобные трудности, которые подстерегали его на жизненном пути, а также родительское воспитание научили его восхищаться красотой самых разных домов, вещей и других материальных объектов, невзирая на их стоимость.

Ранее в этот же день стало известно, что звезду советского кино монахиню Ольгу Гобзеву за счет сфабрикованных дел пытаются лишить квартиры в центре Москвы, в которой она прожила более 40 лет.