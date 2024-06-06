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16:20, 6 июня 2024Мир

Правительство Германии отреагировало на слова Путина об угрозах Шольцу

Кабмин ФРГ: не комментируем слова Путина, что Россия не угрожала Шольцу

Фото: Soeren Stache / Globallookpress.com

Правительство Германии не стало комментировать слова президента России Владимира Путина о том, что Москва не угрожала немецкому канцлеру Олафу Шольцу. Об этом представитель немецкого кабмина заявила ТАСС.

«Мы это не комментируем», — сказала она, также отказавшись прокомментировать слова главы государства о том, что поставки Германией нового оружия Киеву разрушают отношения между Москвой и Берлином.

Ранее российский лидер, отвечая на вопрос, угрожала ли российская сторона канцлеру Германии, когда он принимал решение о поставках вооружения Украине, отметил, что Россия никому не угрожает, особенно главе другой страны, поскольку это моветон.

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      Семен Александров
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