Правительство Германии отреагировало на слова Путина об угрозах Шольцу

Кабмин ФРГ: не комментируем слова Путина, что Россия не угрожала Шольцу

Правительство Германии не стало комментировать слова президента России Владимира Путина о том, что Москва не угрожала немецкому канцлеру Олафу Шольцу. Об этом представитель немецкого кабмина заявила ТАСС.

«Мы это не комментируем», — сказала она, также отказавшись прокомментировать слова главы государства о том, что поставки Германией нового оружия Киеву разрушают отношения между Москвой и Берлином.

Ранее российский лидер, отвечая на вопрос, угрожала ли российская сторона канцлеру Германии, когда он принимал решение о поставках вооружения Украине, отметил, что Россия никому не угрожает, особенно главе другой страны, поскольку это моветон.