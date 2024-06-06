Кастрировавшего себя и расправившегося с женой россиянина отправили на лечение

В Дагестане суд назначил лечение жителю, убившему жену и кастрировавшему себя

Лакский районный суд Дагестана назначил 29-летнему жителю, который расправился с сожительницей и кастрировал себя, принудительное лечение. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе Верховского суда республики.

Установлено, что 25 июля 2023 года в селе Шовкра мужчина поссорился с 38-летней женщиной, после чего связал ее, ударил грифелем от штанги по голове и нанес множественные колото-резаные повреждения. Также подсудимый вырезал сожительнице часть внутренних органов и сразу после этого оскопил себя.

Свои действия мужчина объяснял тем, что услышал голоса и решил вытащить «шайтана» из живота супруги. Известно, что он страдал хроническим психическим расстройством.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге задержали пенсионера за изнасилование и избиение экс-супруги.