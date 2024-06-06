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13:21, 6 июня 2024Бывший СССР

Выделяемые Украине деньги начнут контролировать

Верховная Рада утвердила договор с ЕС о контроле финансовой помощи Украине

Фото: Thomas Peter / Reuters

Верховная Рада Украины ратифицировала соглашение между Киевом и Европейским союзом (ЕС) о механизмах финансирования государства, включающих аудит и контроль выделяемой помощи. Об этом написала депутат украинского парламента Ирина Геращенко в своем Telegram-канале.

«Украина обязуется обеспечить прозрачность и контроль в использовании средств ЕС, внедрить систему управления, регулярно отчитываться и бороться с коррупцией», — заявила парламентарий.

Сотрудничество между Украиной и ЕС будет проходить в рамках проекта Ukraine Facility и включать контроль и аудит 50 миллиардов евро до 2027 года, а также привлечение 1,9 миллиарда евро безусловного финансирования.

Ответственным за управление и мониторинг использования денег будет Министерство экономики Украины.

Ранее стало известно, что главы финансовых министерств стран ЕС обсудят использование активов Банка России для помощи Украине. Это позволит Киеву быстро получить кредит в размере около 50 миллиардов долларов.

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      Илья Таксюр
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