Выделяемые Украине деньги начнут контролировать

Верховная Рада утвердила договор с ЕС о контроле финансовой помощи Украине

Верховная Рада Украины ратифицировала соглашение между Киевом и Европейским союзом (ЕС) о механизмах финансирования государства, включающих аудит и контроль выделяемой помощи. Об этом написала депутат украинского парламента Ирина Геращенко в своем Telegram-канале.

«Украина обязуется обеспечить прозрачность и контроль в использовании средств ЕС, внедрить систему управления, регулярно отчитываться и бороться с коррупцией», — заявила парламентарий.

Сотрудничество между Украиной и ЕС будет проходить в рамках проекта Ukraine Facility и включать контроль и аудит 50 миллиардов евро до 2027 года, а также привлечение 1,9 миллиарда евро безусловного финансирования.

Ответственным за управление и мониторинг использования денег будет Министерство экономики Украины.

Ранее стало известно, что главы финансовых министерств стран ЕС обсудят использование активов Банка России для помощи Украине. Это позволит Киеву быстро получить кредит в размере около 50 миллиардов долларов.