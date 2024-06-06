Краснокнижный леопард впервые сам добрался до российского заповедника

Дальневосточный леопард впервые сам добрался до Уссурийского заповедника

Дальневосточный леопард, занесенный в Красную книгу России, впервые сам добрался до Уссурийского заповедника. Об этом сообщает национальный парк «Земля леопарда».

Фотоловушка запечатлела первопроходца — леопарда Leo 224M по имени Казанова, который известен тем, что он первый пересек Транссибирскую магистраль. Хищник решил не останавливаться на достигнутом и дошел до охраняемой территории российского заповедника, находящейся более чем в 90 километрах от центра популяции леопардов.

«Усилия по сохранению природы Уссурийского заповедника принесли свои плоды, и такой хищник, как дальневосточный леопард, счел эту территорию подходящей для своего обитания», — заявил директор ФГБУ «Земля леопарда» Виктор Бардюк.

По его словам, с начала века количество обнаруженных учеными особей в России выросло более чем в три раза. В настоящий момент Leo 224M находится на защищенной от браконьерства и природных пожаров территории. Уточняется, что рядом с новым месторасположением Казановы обитает самка леопарда Leo 284F по имени Нарва.

Ранее сообщалось, что в российском регионе заметили леопарда-трюкача. Дальневосточный хищник Leo 231M удивил специалистов национального парка своими акробатическими способностями.

