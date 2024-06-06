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13:54, 6 июня 2024Культура

Минкультуры захотело уточнить правила выдачи прокатных удостоверений

В Минкультуры заявили, что прокатное кино в РФ должно соответствовать ценностям

Фото: Merch HÜSEY / Unsplash

В России готовятся поправки в законодательство в части выдачи прокатных удостоверений. Новые уточнения захотели сделать в Минкультуры, Совете Федерации и администрации президента, которые будут вносить изменения в сам закон, сообщил директор департамента кинематографии и цифрового развития Министерства культуры Дмитрий Давиденко в ходе ПМЭФ.

По его данным, теперь при выдаче прокатного удостоверения надо учитывать соответствие контента российским традиционным ценностям.

На сегодняшний день, как сказал Давиденко, многие кинематографисты приносят смонтированный фильм, где есть моменты, «которые этически нельзя показывать». В том числе директор департамента Минкультуры привел в пример контент о скопинском маньяке.

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